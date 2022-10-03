أنغام تحتفل بعيد ميلاد نجلها "عمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت النجمة أنغام، بعيد ميلاد نجلها عمر، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتبت: "كل سنة وإنت نور عيني وروحي يا عمر يا أول فرحتي، يا أنقى وأجمل وأطيب قلب في الدنيا، ربنا يحفظك يا حبيب روحي ويسعدك ويحققلك كل أحلامك".

من ناحية أخرى تستعد الفنانة أنغام، لتقديم أولى حلقات برنامجها الغنائي، الذي يحمل اسمها، وتخوض من خلاله تجربتها الأولى في تقديم البرامج.

الفنانة أنغام، تقدم برنامجها بداية من الخميس المقبل، 6 أكتوبر، في التاسعة مساء عبر قنوات "dmc"، ودبي، على أن يعرض الجزء الثاني من الحلقة في نفس الموعد يوم الجمعة.