مهرجان الأردن الدولي للأفلام يختتم فاعلياته بتكريم المخرج الفلسطيني زياد دزدار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أسدل الستار مساء أمس الأحد على مهرجان الأردن الدولي للأفلام بدورته العاشرة، وذلك بحفل الختام الذي قدمته الفنانة والإعلامية دلال فياض.

وبدأ الحفل بتكريم المخرج والباحث الفلسطيني رائد دزدار عن مجمل أعماله ومسيرته، ومن أبرزها الفيلم الوثائقي "هنا القدس" (2011)، كما أخرج فيلم "الأخوين لاما" (2013)، وفيلم "السامريون على خطى موسى" (2010)، والفيلم الوثائقي (يافا أم الغريب)، إذ تعتبر أفلام رائد دزدار الوثائقية وثائق حية عن التاريخ المجهول للشعب الفلسطيني، حيث حازت أفلامه العديد من الجوائز، وعُرضت في العديد من المهرجانات السينمائية حول العالم.

فيما قامت لجنة التحكيم التي يرأسها المخرج خيري بشارة وتضم في عضويتها د. على الربيعات، وعامر غرايبة، بالإعلان عن الأفلام الفائزة بجائزة "بترا" والتي تضم ٨ جوائز، وقررت اللجنة حجب جائزة أفضل موسيقى تصويرية، لعدم توفر عمل يستحق الجائزة، وحصد الفيلم المغربي "مداد أخير" عدة جوائز، وأشادت به لجنة التحكيم.

وجاءت جوائز المهرجان على النحو التالي :

- جائزة بترا لأفضل فيلم متكامل حصدها الفيلم المغربي "مداد أخير"

- جائزة بترا لأفضل إخراج للمخرج المغربي يازيد القادري عن فيلم "مداد أخير"

- جائزة بترا لأفضل ممثل حصدها محمد الإبراهيمي عن الفيلم الأردني "الدفينة"

- جائزة بترا لأفضل ممثلة حصدتها الممثلة صابرينا، عن الفيلم الإيطالي

- جائزة بترا لأفضل سيناريو حصل عليها منصف القادري ويازيد القادري عن فيلم "مداد أخير"

- جائزة بترا لأفضل إضاءة وتصوير حصدها الفيلم الأوزباكستاني "على طريق الحرير"

- جائزة بترا لأفضل مونتاج حصدها الفيلم الصيني "جاد ونشط"

- جائزة بترا لأفضل موسيقى تصويرية، تم حجب الجائزة لعدم استحقاق أي عمل من الأعمال المشاركة.

قام بتسليم جوائز المهرجان كلا من هزاع البراري أمين عام وزارة الثقافة، وعبدالكريم الجراح مدير المهرجان، والمخرج خيري بشارة رئيس لجنة التحكيم، بمشاركة أعضاء اللجنة، فيما داعب المخرج خيري بشارة الحضور بكلمته خلال حفل الختام، وأكد على ضرورة المشاركة العربية والأردنية بشكل أكبر في المهرجان خلال السنوات المقبلة، مؤكدا على ضرورة دعم السينما الأردنية في مثل هذه الفاعليات.

الجدير بالذكر أن حفل الختام حضره نخبة من الفنانين وصناع السينما، ويعد أبرزهم الفنان العراقي جواد الشكرجي، والفنانة العراقية آلاء نجم ضيوف شرف المهرجان هذا العام