شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين بطل مسلسل "نسيت كلمة السر" ويعرض رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع النجم آسر ياسين قدمه في قائمة نجوم دراما رمضان المقبل، إذ من المقرر أن يقدم مسلسل "نسيت كلمة السر" المأخوذ عن رواية بنفس الأسم للكاتب حسن كمال، حيث تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

وتدور أحداث المسلسل حول بطل مصري في إحدى الألعاب تعرض لمرض بعنوان ALS وهو نفس المرض الذى أصيب به اللاعب مؤمن زكريا، فهل سيناقش المسلسل نوعية المرض وكيفية معالجته، بالإضافة إلى الأسباب التي من خلالها تصيب الإنسان؟، رواية نسيت كلمة السر للكاتب حسن كمال، تتناول التاريخ الشخصي لأحد الأبطال الرياضيين، وهي خليط من الأحداث الاجتماعية والسياسية المتلاحقة، التي مرت بها مصر خلال الـ10سنوات الأخيرة، ولكن من وجهة نظر شخص لم يشارك فيها، بل كان شاهدا عليها، لأسباب خاصة به يكتشفها القارئ في ثنايا الرواية.

وفى سياق آخر، يصور حاليا أسر ياسين فيلم "شماريخ"، من إخراج عمرو سلامة، والفيلم يشارك فى بطولته كلا من أمينة خليل، خالد الصاوي ،أدهم الشرقاوي، سالي حماد، محمد ثروت، مصطفي درويش والعديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة والفيلم يدور في إطار درامي تشويقي أكشن.

آسر ياسين ينتظر فى الفترة الحالية عرض فيلم السرب الذي يقوم ببطولته مع أحمد السقا، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال ويشارك فيه دياب، محمد ممدوح، شريف منير، أحمد حاتم، كريم فهمي والعديد من ضيوف الشرف.