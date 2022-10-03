شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحيى حفلاً غنائيًا فى المنيا بمناسبة احتفالات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم الكبير على الحجار، حفلاً غنائيًا في المنيا يوم الخميس المقبل بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر، وهو الحفل الذى سيقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته إضافة إلى أغانى تترات المسلسلات التي قدمها خلال مشواره.

ويحتوى البوم الفنان على الحجار الجديد المقرر طرحه قريبًا على 12 أغنية، انتهى من تسجيل 11 أغنية ويتبقى له أغنية وحيدة، سيقوم بتسجيله خلال الشهر المقبل لبدء الترويج لألبومه الجديد

ويتعاون الفنان على الحجار مع الكثير من الشعراء والملحنين والموزعين الكبار، ومن بين أغنيات الألبوم أغنية من ألحان شقيقه الراحل أحمد الحجار وهو آخر لحن أعطاه له قبل الوفاة، كما يتعاون على الحجار خلال الألبوم مع الفنان مصطفى قمر حيث قام الأخير بتلحين أغنية له، وهو التعاون الثانى بينهم بعد نجاح اغنية "يمامة" التي تم طرحها منذ 16عامًا.

وقدم النجم علي الحجارواحدة من أقوى حفلاته بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30 والذي رفع شعار كامل العدد، وحرص على تقديم عدد من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره، منها الزين والزينة، والليل وآخره، واعذريني، وبدورعليكي، ومسألة مبدأ، وبطلة حكايتي، ويا أبو الريش، وقالوا علينا ديابة، وريشة، وتجيش نعيش، وهنا القاهرة، ومش عارف ليه، وزى الهوا، واختتم الحفل بأغنية اللى بنى مصر.

وكان المطرب على الحجار طرح مؤخراً، أغنية تحمل اسم "بطلة حكايتى"، على موقع الفدييوهات "يوتيوب" وباقى منصات الموسيقى المختلفة، وهي الأغنية التي يتعاون فيها مع الشاعر طارق على والملحن خالد داغر ومن توزيع محمد عبد الله.