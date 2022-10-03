مصطفى جاد يوجه رسالة رومانسية لـ كارمن سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجه الملحن مصطفى جاد، رسالة رومانسية لزوجته الفنانة الشابة كارمن سليمان، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام أثناء تواجدهما في مدينة دبي الإماراتية.

وكتب "جاد": "من حسن حظي إني قابلتك"، فيما تفاعل الجمهور مع الصورة ومن بينهم الملحن سامر أبو طالب الذي علق: "الله يحفظكم".

من ناحية أخرى تحل الفنانة كارمن سليمان ضيفة على برنامج النجمة أنغام المقرر عرضه قريبا على شاشة (دي إم سي).

يذكر أن كارمن سليمان كانت قد طرحت أغنية جديدة عبر قناتها الرسمية بموقع يتويب بعنوان "خيرة" وهي أغنية باللهجة الخليجية من كلمات عبداللطيف آل شيخ وألحان عبدالقادر الأحمد وتوزيع ميكس وماستر محمد عصمت، وتسجيل صوت ماهر صلاح.