فن ومشاهير

ياسمين رئيس بـ "لوك" جديد في أحدث ظهور لها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بـ "لوك " جديد.

وظهرت ياسمين رئيس في الصورة بشعر أصفر، وإطلالة أنيقة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "قمر"، "جامد اللوك"، "حلوة"، "كيوت جدا"، "قلبي"، "جمالك يا ياسمين" وغيرها من التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس مسلسل "60 دقيقة" والذي عرض عبر إحدى المنصات.

وشارك في بطولة العمل: محمود نصر، سوسن بدر، شيرين رضا، مها نصار، غادة طلعت، فاطمة البنوي، أحمد كشك، خالد كمال، ومن إخراج مريم أحمدي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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