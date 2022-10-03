علي عبدالحسن يستعد لطرح "هنا العروبة" باللهجة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان العراقي علي عبد الحسن، أنه يستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان "هنا العروبة" ويطرحها خلال الأيام المقبلة عبر قناته بموقع يوتيوب.

وقال عبد الحسن في تصريحات صحفية، إن الأغنية الجديدة تتحدث عن الوحدة التي يتمناها المواطن العربي من المحيط للخليج.

وعن اسم الأغنية قال عبد الحسن، إن المقصود بـ "هنا العروبة" العاصمة المصرية القاهرة، التي يعتبرها كل عربي قلب العروبة النابض.

أغنية "هنا العروبة" غناء وكلمات علي عبد الحسن، ومن ألحان مجدي الحلواني، وتوزيع أبو سعيد أحمد.