فن ومشاهير

ديانا حداد تحتفل بعيد ميلادها: "العمر مجرد رقم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجهت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، الشكر لكل من عايدها بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت ديانا: "أشكر كل من عايدني بعيد ميلادي، بالنسبة لي العمر مجرد رقم، وحبي للحياة كل يوم بيزيد أكتر".

واحتفلت الفنانة اللبنانية ديانا حداد بعيد ميلادها الـ 46 أول أمس الموافق 1 أكتوبر، وتعتبر من أشهر الفنانة على الساحة الفنية.

وخلال مسيرتها الفنية قدمت ديانا حداد أعمالا حققت نجاحا كبيرا منها: "ماس ولوي، شاطر، امشي ورا كدبهم، أمانيه، ساكن، يامايا، يا أهل العشق، جرح الحبيب، يا ويلك يا ظالم، بلاش" وغيرها من الأغاني.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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