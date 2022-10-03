ديانا حداد تحتفل بعيد ميلادها: "العمر مجرد رقم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجهت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، الشكر لكل من عايدها بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت ديانا: "أشكر كل من عايدني بعيد ميلادي، بالنسبة لي العمر مجرد رقم، وحبي للحياة كل يوم بيزيد أكتر".

واحتفلت الفنانة اللبنانية ديانا حداد بعيد ميلادها الـ 46 أول أمس الموافق 1 أكتوبر، وتعتبر من أشهر الفنانة على الساحة الفنية.

وخلال مسيرتها الفنية قدمت ديانا حداد أعمالا حققت نجاحا كبيرا منها: "ماس ولوي، شاطر، امشي ورا كدبهم، أمانيه، ساكن، يامايا، يا أهل العشق، جرح الحبيب، يا ويلك يا ظالم، بلاش" وغيرها من الأغاني.