كتب امير فتحي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 03:54 صباحاً - نشر الفنان اللبناني زياد برجي البرومو الترويجي لحلقته في برنامج “المجهول” مع مواطنه الاعلامي رودولف هلال والمذاع على صوت بيروت انترناشونال. وظهر زياد برجي في البرومو مهددا ومتوعدا حيث قال عن احد الاشخاص “شخصية سافلة لانه انا ركبه انا بدي اطحنله ياهن طحن”. وردا على سؤال ان كان مستعد للذهاب للاخر بهذه القضية، اجاب زياد برجي “شو للاخر القبضاي يردني”.

كانت هذه تفاصيل خبر تهديدات مباشرة على الهواء.. زياد برجي يتوعد: “شخصية سافلة وركبه بدي اطحنهم طحن”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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