جورج مارتن مدافعًا عن House Of The Dragon: الأفضل لم يأتِ بعد

القاهرة - سامية سيد - أكد المؤلف جورج آر مارتن كاتب سلسلتى Game Of Thrones وHouse Of The Dragon، أن الأفضل لم يأتي بعد في سلسلة HOTD، وذلك بعد الانتقادات التي وجهت للعمل، وصرح مارتن من خلال مدونته قائلاً: "بدأ المسلسل بقوة ويزداد قوة من وجهة نظرى، ميلى ألكوك وإميلي كاري كانتا رائعتين في لعب راينيرا وأليسينت في سن الشباب، أليس كذلك؟".



House Of The Dragon

وأكمل مارتن قائلاً: "مع حلقة الأحد الماضية، تولت إيما دارسي وأوليفيا كوك دور النسخ البالغة من الشخصيات، وأعتقد أن المتابعين سيحبونهم أيضا، أو من الممكن أن يكرهونهم، عالم ويستروس من وجهة نظرى مماثل للعالم الحقيقى، مليء بالشخصيات المعقدة، المليئة بالخير والشر".

وأنهى مارتن ما كتبه قائلا: "أتمنى أن تستمتعوا يا رفاق بـ HOTD بقدرى، باقى أربع حلقات وينتهى الموسم الأول، وأتمنى أن تستمعوا به".

مسلسل House Of The Dragon بدأ طرحه يوم 21 أغسطس الماضى، ومن المقرر أن يتكون المسلسل الجديد من 10 حلقات، تصل مدتها من 45 إلى 60 دقيقة، وأكثر في بعض الحلقات، ووصلت تكلفة إنتاج مسلسل House Of The Dragon إلى أكثر من 300 مليون دولار في المجمل.

وكان قد تم تصوير مسلسل House Of The Dragon في عدة دول حول العالم منهم البرتغال، وكرواتيا، وعدة مواقع في المملكة المتحدة، وعدة بلدان في أسبانيا، وبدأ العاملين على السلسة اختيار أبطال House Of The Dragon من يوليو من عام 2020، وحتى ويوليو من العام التالى 2021، واستغرق تصوير المسلسل الجديد المنتظر أقل من عام، حيث بدء ما بين أبريل من عام 2021، إلى فبراير من العام الجارى 2022.

مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادي كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو ، وريس إيفانز، ميلي ألكوك، بيثاني أنطونيا، فيبي كامبل، إميلي كاري، هاري كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش ، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين.