شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: اعتذار فكري صادق لابنة سعيد صالح قصر المسافات والأزمة في طريقها للحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكي لـ"الخليج 365"، إن اعتذار الفنان فري صادق لهند ابنة الفنان سعيد صالح وقبولها الاعتذار قصر المسافات، وإن الأزمة في طريقها للحل، وأنه سيتحدث مع مجلس إدارة نقابة الممثلين لإنهاء هذا الخلاف.

وكان الفنان فكري صادق قد أثار حفيظة جمهور ومحبي وأسرة الفنان الراحل سعيد صالح؛ بسبب تصريحات صحفية غير مقبولة حول الفنان الراحل، وهو ما دفع نقابة الممثلين لتحوليه للتحقيق.

وعلق الممثل الشاب مراد فكرى صادق، ابن الفنان فكرى صادق، على الجدل المثار خلال الفترة الأخيرة، بعد تصريحات والده حول الفنان الكبير سعيد صالح، وجاء تعليق الابن معترفا بخطأ أبيه الذى خرج عنه بعفوية دون قصد، معتذرا لهند ابنة الفنان سعيد صالح.

وكتب مراد فكرى صادق: "الاعتذار من صغير وكبير بعد ارتكاب خطأ مفاجئ شىء يوحى عن النية الصافية والتقدير للطرف الآخر وطيبة القلب.. وأى إنسان منا فى ساعة غضب أو لظروف مرضية أو خاصة لا يعلمها الآخرون ممكن يغلط و فى وقت قصير جدا يفهم غلطه ويعترف به.. ويقوم بتصليحه بشرح الموقف أو الاعتذار بشكل راق ودى قمة الوعى والطيبة والتسامح اللى دين الإسلام وكل الأديان والكتب السماوية وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أوصى به".

وتابع: "والله يا جماعة أنا فى موقف محرج جدا وربنا يعلم مدى الحزن اللى أنا فيه والنفسية صفر من إمبارح لأنى بحب النجم سعيد صالح جدا، واشتغلت معاه وكنت مبسوط إنى بمثل قدام نجم كبير وتاريخ كبير، وبحب وبأحترم أختى وزميلتى هند سعيد صالح".