شكرا لقرائتكم خبر عن جال جادوت وزوجها بشوارع بيفرلي هيلز بعد بطولتها لفيلم "Heart of Stone" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الممثلة جال جادوت بطلة فيلم Red Notice البالغة من العمر 37 عامًا على الاستمتاع برفقة زوجها مؤخرًا في بيفرلي هيلز نهاية الأسبوع الماضى وفقًا لما ذكره موقع الديلي ميل حول الثنائى عبر عدة صور رصدها المصورين لهم معاً في نزهتهم الأخيرة.

وذلك بعدما أعلنت عن تقديمها دور البطولة في فيلم الإثارة والأكشن "Heart of Stone" المقرر طرحه على منصة نيتفليكس العام المقبل، هو فيلم تجسس أمريكي يدور حول حياة عميلة المخابرات المركزية راشيل ستون كجاسوسة أمريكية،وفقا لموقع THR.



جال جادوت وزوجها

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب جال جادوت كلاً من الممثلة الهندية عليا بهات، والممثل جيمي دورنان، والفيلم من تأليف جريج روكا وأليسون شرودير، ومن إخراج توم هاربر.

وأصدرت منصة نيتفليكس فيديو خلف الكواليس لفيلم Heart of Stone وخلال الفيديو قالت جال جادوت: "سيكون الفيلم عبارة عن ملحمة" مضيفة "، إنه فيلم إثارة ونحن حاولنا على قدر المستطاع جعل الأحداث تبدو واقعية بقدر كبير حتى يستطيع المشاهدين الشعور بما نعانيه من ألم داخل الفيلم"، أما عليا بهات فقالت:"الفيلم يحتوي على تلك الشخصيات التي تستطيع الشعور بها والتواصل معها"، وفيما قال جيمي دورنان "هناك الكثير من الأحداث داخل الفيلم".