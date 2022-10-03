شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء المخرج عبد اللطيف زكى فى الحامدية الشاذلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل عزاء المخرج عبد اللطيف زكى، الذى وفاته المنية يوم الجمعة الماضية، حيث يقام العزاء حاليًا بمسجد الحامدية الشاذلية، ويستقبل العزاء نجليه باسم ومحمد عبد اللطيف زكى، وكان أول الحاضرين بثينة كامل والمهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق.

وكان أعلن باسم عبد اللطيف زكى، ابن المخرج عبد اللطيف زكى، وفاة والده، وذلك عبر صفحته على "فيس بوك" إذ كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا الغالى المخرج عبد اللطيف زكي فى ذمة الله".

عبد اللطيف زكي من مواليد عام 1946، حصل على دبلوم المعهد العالي للسينما، قسم الإخراج عام 1968، بدأ حياته الفنية مساعد مخرج لعدد من المخرجين منذ تخرجه، منهم (كمال الشيخ، محمود ذو الفقار، وأشرف فهمى، وعلى عبد الخالق)، وأخرج أيضا أفلاما تليفزيونية منها (الأستاذ منجد)، ومن أفلامه (شقاوة بنات شبرا، حنحب ونقب، سر اللعبة).