رانيا يوسف تنفعل بعد سؤالها عن سبب اعتراضها على الالتزام بزي موحد في مهرجان القاهرة السينمائي.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 02:51 صباحاً - انفعلت الفنانة المصرية رانيا يوسف، بعد سؤالها عما أثير بشأن تصريحاتها الأخيرة حول رأيها فيما قاله الفنان حسين فهمي عن الالتزام بالزي الرسمي في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته القادمة.

وقالت رانيا يوسف ، خلال لقاء مع برنامج “عرب وود”: “مفيش أي حكاية يا بنتي.. واحد بيسألني الدريس كود بدلة، هتلبسي إيه؟ قولتله (هنشوف البدلة، وهنفكر في شكل البدلة، ومفيش أي تصريحات تانية ولا حاجة”.

وأضافت: “أعترض ليه؟.. اللي مش عاجبه الدريس كود ميروحش، والحياة بسيطة مش معقدة”.

وكانت الفنانة رانيا يوسف، ردت على تصريحات الفنان حسين فهمي بشأن انتقاده لملابس الفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقالت رانيا، إنها لم تحدد ما سوف ترتديه خلال افتتاح الدورة المُقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي، بعد إعلان الفنان حسين فهمي عن وجود كود محدد للملابس التي يرتديها الضيوف.

وتابعت خلال لقائها في برنامج “Mbc trending”، :”أنا ما زعلتش خالص، كل واحد ليه رأيه ووجهة نظر، أستاذ حسين راجل متحضر وعنده فكر معين عايز يطبقه وهو حر”.