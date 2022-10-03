شمس الكويتية تستعرض جسمها بلوك جريء!.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 02:51 صباحاً - استعرضت الفنانة شمس الكويتية جسدها ولياقتها عبر مقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت شمس الكويتية في الفيديو، الذي تم تصويره من أسفل، بثياب رياضية ضيقة اظهرت تضاريس جسدها بينما كانت تتمايل بشكل يظهر جسدها من الامام والخلف.

وقد اثار الفيديو استغرب بعض متابعي شمس حيث كتبت احداهن “شنو الهدف من الفيديو مفهمت” بينما قال اخر “بسبب هيج نماذج صارت نضره بمجتمع للمراة عباره عن مجرد جسد ولحم. في حين ان المرءه هيه مدرسه وطن ام وكل شيء محترم. حسبي الله ونعم الوكيل بيكً وبكل وحده مثلج”.

وكتبت اخرى “حلوة شموسه …. بس انت عرفناج مثقفة وهالاستعراضات متعنيلج شي شبيج هالايام دائما تلبسين نص ملابس ؟؟؟؟”.