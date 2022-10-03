كتب امير فتحي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 02:51 صباحاً - استعرضت الفنانة شمس الكويتية جسدها ولياقتها عبر مقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت شمس الكويتية في الفيديو، الذي تم تصويره من أسفل، بثياب رياضية ضيقة اظهرت تضاريس جسدها بينما كانت تتمايل بشكل يظهر جسدها من الامام والخلف.
وقد اثار الفيديو استغرب بعض متابعي شمس حيث كتبت احداهن “شنو الهدف من الفيديو مفهمت” بينما قال اخر “بسبب هيج نماذج صارت نضره بمجتمع للمراة عباره عن مجرد جسد ولحم. في حين ان المرءه هيه مدرسه وطن ام وكل شيء محترم. حسبي الله ونعم الوكيل بيكً وبكل وحده مثلج”.
وكتبت اخرى “حلوة شموسه …. بس انت عرفناج مثقفة وهالاستعراضات متعنيلج شي شبيج هالايام دائما تلبسين نص ملابس ؟؟؟؟”.
كانت هذه تفاصيل خبر شمس الكويتية تستعرض جسمها بلوك جريء!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.