سوزان النجم الدين بضحكة غريبة بعد سؤالها عن ارتباطها بعلاقة حب!.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 02:51 صباحاً - ردت الفنانة السورية سوزان نجم الدين بطريقة غريبة على سؤال حول علاقة الحب التي كانت قد اعلنت مؤخرا عنها.

فقد ردت سوزان نجم الدين بضحكة غريبة ثم قالت “لا ما في حكاية.. لا لا خلصت”.

وكانت الفنانة سوزان نجم الدين قد صرحت في وقت سابق أنها في علاقة حب جديدة معربة عن حبها الشديد لمن ارتبطت به دون أن تكشف عن هويته .. كما أعلنت عن استعدادها للزواج قريبا .