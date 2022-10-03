ماذا قال المخرج محمد فاضل عن مسلسل "الضاحك الباكي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث المخرج الكبير محمد فاضل، عن تفاصيل جديدة بخصوص مسلسله الدرامي الجديد "الضاحك الباكي" المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقال فاضل، ببرنامج "في المساء مع قصواء"على قناة "سي بي سي"، إن مسلسل "الضاحك الباكي" كتبه الإعلامي محمد الغيطي منذ أكثر من 10 سنوات، والعمل لا يقدم سيرة ذاتية لنجيب الريحاني، لكنه يقدم سيرة ذاتية للمجتمع المصري من خلال قصة حياة الفنان الكبير بداية من عام 1900 وحتى 1949.

وتابع: "المسلسل له أهداف أخرى عن تقديم سيرة ذاتية تقليدية، ولكنه قدم معاناة الريحاني فيما وصل له، مع وصف شكل المسرح في مصر، وكان موجود في مصر أحداث سياسية مهمة جدا أهمها التغيير من خديوي لسلطان لملك".

وأوضح: "خلال فترة نجيب الريحاني مر في مصر الحرب العالمية الأولي وثورة 1919 وعملت تحول كبير جدا في مصر، ثم الحرب العالمية الثانية، وده كان ليه تأثير مباشر على الفن، والكاتب تطرق إلى العلاقة ما بين الفن والمراحل دي، وإزاي قدر الفن والفنان المصري يكون له دور في الحياة السياسية والاجتماعية في تلك الفترة".

وأضاف، أن المسرحيات التي جرى إطلاقها في تلك الفترة جميعها لها أهداف ورسائل تقدمية، وسعت تلك المسرحيات لنقل المصريين إلى درجات أعلى مما كانوا عليه من قبل.

مسلسل "الضاحك الباكي" لم تحدد الجهة المنتجة موعد عرضه حتى الآن، ويشارك في بطولته عمرو عبدالجليل ورزان مغربي ومحمد سليمان وفردوس عبدالحميد ومصطفى شوقي وهاجر الشرنوبي ومن تأليف محمد الغيطي، ومن إخراج محمد فاضل، ومن إنتاج شادي أبو شادي، وكريم أبو شادي.