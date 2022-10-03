ديانا كرزون بصحبة عائلتها وإيمان العاصي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ديانا كرزون

نشرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تجمعها بزوجها الإعلامي معاذ العمري، وابنتهما "سلمى".

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

ليلى علوي

نشرت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بصحبة الفنان الكبير يحيى الفخراني وزوجته الكاتبة لميس جابر.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها بفستان أنيق.

وسام بريدي

نشر الفنان اللبناني وسام بريدي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بصحبة والدته علق عليها قائلا: "بركة ورضا الأم أكبر نعمة من الله".

أسيل عمران

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها في العاصمة الفرنسية باريس.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

رامي عياش

نشر الفنان اللبناني رامي عياش، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له علق عليها قائلا: "قف على صواب حتى لو كنت تقف بمفردك".