"علمت أخويا التدخين".. ماذا حدث بين عادل إمام ومحمد الصاوي ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان محمد الصاوي، عن موقف جمعه مع الزعيم عادل إمام بسبب شقيقه "عصام"، وأيضا ذكرياته مع الفنان فؤاد المهندس والفنان عبدالمنعم مدبولي والمخرج يحيي العلمي.

وقال الصاوي، ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على شاشة "الحياة": "اشتغلت مع الأستاذ عادل إمام بمجموعة من الأفلام منها " زهايمر" و"اللعب مع الكبار"، وكان أخوه عصام إمام صديقي في الجامعة وكنا بنذاكر أنا وعصام وبندخن ودخل علينا وقالي أنت اللي علمت أخويا التدخين، وبصلي جامد كده، فأنا اتخضيت، ولقيته بيديني علبة سجاير وقالي أنت خفت ولا إيه، ووقتها مكنتش دخلت مجال التمثيل".

وتابع: "وأيضا المخرج الكبير الأستاذ يحيى العلمي قابلني بالصدفة وقالي أنا عاوز أشتغل معاك، فبصيت له باستغراب وقلت له أنا أمنية حياتي اني أشتغل معاك، وخدني في مسلسل (رأفت الهجان) وقدمت شخصية (يوشع)".

وعن الفنان فؤاد المهندس وعبدالمنعم مدبولي، فاضاف:"عملت مع الأستاذ فؤاد المهندس في فوازير جدو عبده، و كنت بعمل دور (الإنسان الآلي) ومقفول عليا في قفص، وظهرت شخصية عوكل، والأستاذ عبد المنعم مدبولي قالهم حرام عليكم لازم الصاوي يعمل شخصية عوكل، وكان كل ما يشوفني يضحك، والأستاذ فؤاد المهندس حاجة عظيمة والعالم العربي أحب اللكنة المصرية بسبب الأساتذة الكبار في الكوميديا".

يذكر أن محمد الصاوي شارك في دراما رمضان 2022 بمسلسلات "توبة" مع عمرو سعد، و "راجعين يا هوى" مع خالد النبوي، و "أحلام سعيدة" مع يسرا.