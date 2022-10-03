محمد الصاوي: "احنا جيل اتظلم.. وابني توفي وشوفته في الجنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان محمد الصاوي، إن فيلم "طباخ الريس" يُعد من الأفلام التي يعتز بها، مؤكدا أن الفنان طلعت زكريا هو الذي أطلق عليه اسم "صلاح عضمة".

وتابع الصاوي، ببرنامج "واحد من الناس": "اشتغلت مع الفنان الكبير أحمد زكي وكنا بنصور في منطقة اسمها رأس شوقير في فيلم (الرجل الثالث)، وكان دايما بيهزر معانا قبل التصوير وكنا بنلعب كوره مع بعض".

واستكمل: "بحب الفنان الكبير صلاح عبد الله لأني مثلت معاه واحنا في كلية التجارة".

وأوضح: "ما يهمني بالتمثيل قيمة وأهمية الدراما في الأدوار التي أقدمها وليس مساحة الدور، واحنا جيل اتظلم لأننا تعبنا في المسرح كتير ولم ناخد حقنا، ولم نأخذ بطولات.. صحيح، لكننا أخدنا حب الناس".

وعن أسرته وأولاده، فأضاف: "ابني مصور وبنتي مونتيرة، وأنا لم أحببهم أو أشجعهم على التمثيل، لكن حببتهم في المهنة، وإبراهيم ابني الله يرحمه كان مهندس، ويوم وفاته كان واخد واحد زميل له يشغله معاه عند المهندس اللي اشتغل عنده وتوفي وأنا شوفت مكانه في الجنة، وربنا يرحمه" .

يذكر أن محمد الصاوي شارك في دراما رمضان 2022 بمسلسلات "توبة" مع عمرو سعد، و "راجعين يا هوى" مع خالد النبوي، و "أحلام سعيدة" مع يسرا.