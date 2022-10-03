شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الصاوي: لم أشجع أولادي على التمثيل وطلعت زكريا هو من أطلق عليّ "صلاح عضمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان محمد الصاوى، ضيفا في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، وتحدث محمد الصاوى عن دوره في فيلم "طباخ الريس" قائلاً: "فيلم طباخ الريس من الأفلام التى أعتز بيها، وطلعت زكريا الله يرحمه هو الذي اطلق عليا صلاح عضمة وجابلى الفانلة الزرقاء التي ارتديتها فى الفيلم".

وأضاف محمد الصاوى، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، اشتغلت مع الفنان الكبير أحمد زكى وكنا بنصور فى منطقة اسمها راس شوقير فى فيلم "الرجل الثالث"، وكان دايما بيهزر معانا قبل التصوير وكنا بنلعب كوره مع بعض.

وأضاف محمد الصاوى: "ما يهمنى قيمة وأهمية الدراما فى الأدوار التي اقدمها وليس مساحة الدور، وإحنا جيل اتظلم لاننا تعبنا فى المسرح كتير ولم ناخد حقنا، ولم ناخد بطولات صحيح لكننا اخدنا حب الناس".

واستكمل الصاوى: "أحضر لمسلسل مع الفنان احمد السقا، لكنه سيتم تأجيله قليلاً لاستكمال الحلقات، وابنى مصور وبنتى مونتيرة، وأنا لم أحببهم فى التمثيل، لكن حببتهم فى المهنة، وابراهيم ابنى الله يرحمه كان مهندس، ويوم وفاته كان واخد واحد زميل له يشغله معاه عند المهندس اللى اشتغل عنده وتوفى".



الفنان محمد الصاوي



محمد الصاوي