شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الصاوى: علاء ولى الدين موهبة لن تتكرر وكنا نتعاون لتأسيس فرقة مسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان محمد الصاوى، ضيفا فى برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، وتحدث محمد الصاوى عن الراحل علاء ولى الدين قائلاً: "أعشق الراحل الكبير علاء ولي الدين وهو موهبة كوميدية بالفطرة، وكنا نستعد لتأسيس فرقة مسرحية، وكنا هنعمل حاجة زى "لورين و هارتى" ولم يكتمل المشروع، وعلاء حضر تخرجى وكان بيكلمنى دايما، وكان عنده كاريزما ربانيه فى أى عمل يدخله بيضحك الناس.

وأضاف محمد الصاوى، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، وكان الله يرحمه عندما يظهر فى أى برنامج يتكلم عنى و يقول من الناس اللى ساعدتنى، وقبل وفاته بنصف ساعة اتصل بى وقال لى أنا دبحت أهو وتمام، وبعدها أخوه اتصل بى وقال لى علاء البقاء لله".

وتحدث محمد الصاوى عن بدايته في الفن قائلاً: "دخلت الفن بالصدفة لأنى خريج كلية تجارة وسمعت إن هناك مسرحية من إخراج أستاذ شاكر خضير، وكنت أراهم في التجهيزات، وقال لى الأستاذ شاكر تعالى شارك معانا، وفعلا اشتركت وكانت المفاجأة رد فعل الجمهور على دورى".

وأضاف محمد الصاوى، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة: ابتدى الموضوع يدخل دماغى، وأخدت أحسن ممثل فى الجامعات أمام الأستاذ جلال الشرقاوى.

وعن الأصدقاء المقربين له قال محمد الصاوي: "الفنان أحمد بدير من القريبين إلى قلبى وفيه حب وكاريزما بيننا، واشتغلنا مع بعض أكتر من 10 أفلام و20 مسلسل و8 مسرحيات، والسر فى العلاقة بينا إنه بعت لى المساعد بتاعه يطلب منى الباسبور وأنا مش عارف فيه إيه، وفوجئت به بيقولى بعدها بيومين تعالى قابلنى فى المطار وفوجئت به بيدينى شنطة فى المطار فيها لبس الإحرام، وطلعنى عمره وأنا لم أكن أعلم، ثم بعد وفاة ابنى فوجئت بمن يرسل تذاكر عمرة أنا وزوجتى وحجز لى فى الفندق، وبسأل وأنا فى السعودية قالوا لى إن أحمد بدير هو اللى حجز لك.



الفنان محمد الصاوي



محمد الصاوي