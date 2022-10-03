شكرا لقرائتكم خبر عن إنت اللى علمت أخويا التدخين.. محمد الصاوى يكشف عن موقف طريف مع الزعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان محمد الصاوى، ضيفا في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، وتحدث محمد الصاوى عن كواليس أعماله في السينما والدراما قائلاً: "المخرج يحيى العلمى قابلنى بالصدفة وقال لى أنا عاوز أشتغل معاك فبصيت له باستغراب وقلت له أنا أمنية حياتى إنى أشتغل معاك، وأخدنى فى مسلسل رأفت الهجان فى شخصية يوشع".

وأضاف محمد الصاوى: "واشتغلت مع الأستاذ عادل إمام مجموعة من الأفلام منها زهايمر واللعب مع الكبار، وكان أخوه عصام إمام صديقى فى الجامعة وكنا بنذاكر أنا وعصام وبندخن ودخل علينا، وقال لى إنت اللى علمت أخويا التدخين، وبصلى جامد كده، فأنا اتخضيت فلقيته أعطانا علبة سجاير وقال لى إنت خفت ولا إيه وكنت وقتها لم أدخل مجال التمثيل".

وتابع محمد الصاوى: "عملت مع الأستاذ فؤاد المهندس فى فوازير جدو عبده، وكنت بعمل دور "الإنسان الآلى" ومقفول عليا فى قفل، وظهرت في شخصية عوكل، والأستاذ عبد المنعم مدبولى قال لهم حرام عليكم لازم الصاوى يعمل شخصية عوكل، وكان كل ما يشوفنى يضحك، والاستاذ فؤاد المهندس حاجة عظيمة والعالم العربى أحب اللكنة المصرية بسبب الاستاذة الكبار في الكوميديا".



الفنان محمد الصاوي



محمد الصاوي