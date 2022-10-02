شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يبحث عن الاستقرار العاطفى فى مسلسل "نصى التانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان الكوميدى على ربيع تحضيرات واستعدادات مسلسله الجديد "نصى التانى"، الذى يتكون من 10 حلقات، من إخراج عمرو صلاح، حيث تدور أحداثه في اطار من الكوميديا والتشويق، ويدخل على ربيع عالم المنصات للمرة الأولى، حيث تعتمد قصة مسلسله على الحلقات السريعة المنفصلة المتصلة.

ويجسد على ربيع دور موظف في بنك، ويتقابل مع فتاة مختلفة كل حلقتين، ويعيش قصة حب معها، حيث يسعى للعثور على نصه الثاني والاستقرار في حياته العاطفية، المسلسل من تأليف إياد صالح، وإخراج عمرو صلاح، ومن المقرر أن يبدأ تصويره الشهر الجارى.

يشار إلى أن على ربيع قدم آخر أعماله في الدراما التليفزيونية مسلسل أحسن أب في رمضان 2021، وشاركه في بطولته أحمد الشامي، أحمد فتحي، هاجر أحمد، هالة فاخر، سامي مغاوري، حسام داغر، وهشام إسماعيل، وكان من تأليف أحمد محي ومحمد المحمدي، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجى.

كما حقق ربيع أعلى إيرادات في تاريخه السينمائي بفيلم زومبي، الذي عرض في مايو الماضي، ضمن موسم أفلام عيد الفطر، وحصد 20 مليون جنيه في إجمالي إيراداته، وقدم خلاله دور مطرب المهرجانات حمادة بطة، وشارك في بطولة العمل كريم عفيفي، حمدي الميرغني، هاجر أحمد، ويزو، عارفة عبدالرسول، سامي مغاوري، بسنت صيام، محمد محمود، وكان من تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح.