شكرا لقرائتكم خبر عن نجل عمرو محمود ياسين يشارك بأولى أعماله السينمائية فى فيلم "مرزوق وإيتو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الشاب محمود عمرو ياسين في فيلم "مرزوق وإيتو" بطولة الفنان محمد رمضان، ويعد أولى أعماله السينمائية بعد تقديمه عددًا من المسلسلات الناجحة منها "اللي مالوش كبير" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ويلعب محمود في العمل الذى كتبه والده السيناريست عمرو محمود ياسين شخصية لاعب كرة قدم.

فيلم "مرزوق وإيتو" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد سمير ومقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة، والعمل كان عبارة عن مسلسل تعاقد على بطولته محمد رمضان قبل 5 سنوات ولكنه توقف، وحوله المؤلف عمرو محمود ياسين إلى فيلم حيث كتبه من جديد في إطار اجتماعى أكشن لا يخلو من التشويق.

وكانت آخر أعمال محمود عمرو ياسين كان حكاية أم العيال، من مسلسل زي القمر 2، الذي عرض في 2021، وكانت الحكاية من بطولة رانيا فريد شوقي، أحمد وفيق، رضوى جودة، وضياء الميرغني، وكان من تأليف عمرو الدالي، وإخراج شيرين عادل.

وفى سياق آخر يواصل محمد رمضان حاليا تصوير فيلمه الجديد "ع الزيرو" مع النجمة نيللى كريم وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويجسد رمضان شخصية "دراجون" شاب فقير لديه طفل مريض يسعى لعلاجه، وتتطور الأحداث ليصبح "دراجون" واحد من الأغنياء، ليدخل فى تجارة الأعضاء البشرية، حيث يتطرق الفيلم إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى تشويقى.

كما يستعد محمد رمضان لبدء تصوير مسلسله الجديد "جعفر العمدة" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، حيث يواصل مخرج العمل محمد سامى اختيار الفنانين المشاركين في البطولة وتعمل شركة ميديا هب سعدى – جوهر على ابرام التعاقدات تمهيداً لبدء التصوير قريباً، والعمل قصة محمد سامى وسيناريو وحوار ومحمد سامى ومهاب طارق.