شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يبدأ تصوير مسلسل "العمدة" وعرضه فى رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم محمد رمضان، تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "العمدة" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، من تأليف محمد سامى ومهاب طارق، وإخراج محمد سامى، وإنتاج "ميديا هب سعدى – جوهر"





ونشر النجم محمد رمضان، صورة بصحبة محمد سامى ومحمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وعلق قائلاً: "بسم الله بدأنا أول أيام تصوير مسلسل العمدة إنتاج السعدي - جوهر وتأليف محمد سامي ومهاب طارق إخراج محمد سامي، رمضان يجمعنا ثقة في الله نجاح".

يذكر أن محمد رمضان قدم في شهر رمضان الماضى مسلسل "المشوار"، وشارك في بطولته دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سما إبراهيم، وضيفا الشرف سيد رجب وعمرو عبد الجليل والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر.