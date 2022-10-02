شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين تطرح أحدث أغانيها "المترو" بتوقيع أمير طعيمة وعمرو مصطفى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة شيرين عبد الوهاب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "المترو" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، توزيع وفواصل موسيقية النابلسي، تسجيل غناء ميكس وماستر طارق مدكور .

وتقول كلمات أغنية «مترو»: «في محطة المترو وأنا ماشية من يومين أنا شفت حد مش هشوفه مرتين ضحكت عيونه ضحكة قولت قصدو مين أنا أنا أنا بصيت شمالي وبعدها بصيت يمين ومكنش فيه إلا أنا بس وجمبي اتنين مبقتش عارفة هو يومها قصدو مين يا دي يا دي يا أنا خد قلبي مني وخطفني خطفة ولاقيتني طايرة مع أني واقفه خد قلبي مني وخطفني خطفة ولاقيتني طايرة مع أني واقفة مبقتش فاهمة مبقتش عارفة ده عمل فيه روحي وفي قلبي إيه.

ومن ناحية أخرى تحيى النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما يوم 8 أكتوبر المقبل، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تلتقى سلطانة الطرب مع جمهورها فى سهرة طربية خاصة، تقدم من خلالها مجموعة من أجمل أغنياتها التى شكلت علامات فارقة فى مشوارها الفنى الممتد منذ 20 عاما والتي اشتهرت بها طوال مشوارها الطربى ويحفظها الجمهور عن ظهر قلب ومنها روائعها الخالدة: "آه ياليل" و"جرح تانى" و"نساى" و"على بالى".

يذكر أن قناة "DMC" عرضت برومو لقاء الفنانة شيرين عبد الوهاب، والذي سيُعرض قريبا، مع صاحبة السعادة، والذي تقدمه إسعاد يونس.