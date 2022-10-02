شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور متكرر لـ جورج كلونى وزوجته أمل علم الدين الفترة الأخيرة.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص كل من جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين على الاستمتاع بوقتهما معًا والظهور في كل المناسبات معًا مثلما ظهر خلال الأسبوع الماضى مع ظهورهما المتكرر الذى نرصدها في أكثر من مناسبة ظهرا فيها، عبر صور جمعتهما معًا ما بين مناسبات خاصة بجورج كلوني والاحتفال بأحدث أفلامه إلى حضورهما فعاليات مهرجانات أخري.

الصور الأولى أثناء حضورهما فعاليات استضافة أول جوائز جاستس ألبى لمؤسسة كلونى فى مكتبة نيويورك العامة يوم الخميس، والتى ارتدت من أجلها أمل علم الدين ثوب من فيرساتشى.



جورج كلونى بصحبة امل



كلونى وامل

صور أخري تألقا فيها خلال العرض الخاص لفيلم Ticket to Paradise فى لندن فى وقت سابق من الشهر الماضى.