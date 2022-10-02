شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس تدعم كاميلا مورنو بعد انفصالها عن ليوناردو دى كابريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين الثنائى جينيفر لورانس وكاميلا موروني أثناء خروجهما في مدينة نيويورك بعد ظهر يوم السبت الماضى، وذلك في أول ظهور لهما معاً للمرة الأولي بعد انفصال كاميلا عن ليوناردو دي كابريو.

وترتبط جينيفر لورانس بعلاقة صداقة وطيدة مع كاميلا على خلفية بطولة الأولى لفيلم واحد مع ليوناردو دي كابريو أثناء علاقته بكاميلا مما اكسبهما علاقة صداقة لم تنقطع على خلفية انفصال دي كابريو وكاميلا.



جينيفر لورانس وكاميلا

وأكد تقرير لموقع الديلي ميل أن الأمر قد يتطور خلال الآونة المقبلة إلى مشاريع سينمائية تشارك فيها كاميلا بصحبة جينيفر لورانس ما فسرته عدة مواقع أنه دعماً من جانب لورانس لها بعد الانفصال عن ليوناردو.

على جانب آخر تواصل الممثلة الشهيرة جينيفر لورانس خلال الفترة الجارية تصوير أحدث أدوارها في فيلمها الجديد No Hard Feelings، بمنطقة لونج آيلاند في نيويورك، إذ تم رصدها من قبل المصورين بلوكيشن التصوير وهي ترتدي قميصًا وبنطلون جينز.