شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح الجريني يتألق في حفل مهرجان رالي المغرب .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم عبد الفتاح الجريني، حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات رالى المغرب والتي شارك فيها مع عدد من النجوم العالميين والمغاربة.

وقدم جريني وصلة غنائية مشتركة مع الدي جي فان تفاعل فيها الحضور مع أغانيه مثل جابرا، يا حبيبي، واشوف فيك يوم، وظالمة التي قدمها بشكل مختلف على المسرح حيث شاركه فيها أحد العازفين علي الجيتار المحليين وهي الأغنية التي طرحها بشكل ديو مع زوجته المطربة جميلة، وفي لفته إنسانية قام جريني بغناء أغنية عيد الميلاد الشهيرة للاحتفال بعيد ميلاد واحد من الجمهور وذلك بعد طلب من أصدقائه.

ورغم تواجدها في مصر للمشاركة في أحد المناسبات، إلا أن المطربة المغربية جميلة لم تترك زوجها في أولي حفلاته بعد زواجهم حيث كانت متواجدة بالحفل من خلال خاصية video call تشاهد وتستمتع بالحفل وكأنها متواجدة بالفعل.

حضر الحفل كل من لاعب الدوري الأمريكي للمحترفين السابق روني تورياف، والبطل المغربي جمال بن صديق المتخصص في رياضة الكيك بوكسينغ، ولاعب كرة القدم الفرنسي تييري هنري، والممثل والفكاهي المغربي وحيد بوزيدي.





































ويندرج رالي المغرب حفلاته الموسيقية التي تعمل على تسليط الضوء ليس فقط على التراث الطبيعي والسياحي للمنطقة، ولكن أيضًا على ثرائها الثقافي والفني .