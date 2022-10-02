شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام وأميمة طالب وفؤاد عبد الواحد يحيون حفلاً غنائيًا بمعرض الرياض للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى كل من النجمة أنغام، وأميمة طالب، والفنان فؤاد عبد الواحد والفنان عايض حفلاً غنائيًا، في السعودية ضمن حفلات معرض الرياض الدولى للكتاب، يوم السبت الموافق 8 أكتوبر الجارى.

وكانت النجمة أنغام طرحت أحدث أغانيها على موقع "يوتيوب" التى تحمل اسم "عارفة قيمتى"، من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم.

وأحيت مؤخرًا أنغام حفلاً غنائيًا، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو هانى فرحات، وذلك بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، التي أكدت أن الوزارة أعدت برنامجا إبداعيا مكثفا خلال الصيف يتم تنفيذه بجميع ربوع مصر من خلال مهرجانها الصيفى برئاسة الدكتور مجدى صابر.

وكان آخر أعمال أنغام الغنائية "لوحة باهتة" التى طرحتها فى شهر مايو الماضى على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وعادت نجمة أنغام للتعاون مجددًا مع الشاعر الغنائى نادر عبد الله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، حيث كتب لها أغنية "يا ريتك فاهمنى".