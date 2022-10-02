شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تحقق إنجازًا جديدًا على السوشيال ميديا.. وما زالت تتابع بيكيه رغم الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوزت النجمة العالمية شاكيرا، الـ76 مليون متابع على "إنستجرام"، حيث حققت مغنية "Waka Waka" علامة فارقة من خلال نشر ما يزيد قليلاً على 1900 مشاركة، وحسب ما نشره موقع geo.tv فإنها تتابع 152 شخصًا فقط بما في ذلك حبيبها السابق جيرارد بيكيه.

وتعهدت شاكيرا مؤخرًا بمحاربة ما زعمت أنها اتهامات "كاذبة" من قبل السلطات الإسبانية بأنها تهربت من 14.5 مليون يورو (14.31 مليون دولار) من الضرائب ، في أول تعليق علني لها بشأن قضية قد تؤدي إلى سجنها لمدة تصل إلى ثماني سنوات.



حساب شاكيرا

تواجه شاكيرا، 45 عامًا، المحاكمة في إسبانيا بتهمة عدم دفع الضرائب بين عامي 2012 و 2014، وهي الفترة التي قالت إنها كانت تعيش فيها "حياة بدوية" بسبب عملها، وقالت مغنية لمجلة "إيل" في مقابلة نُشرت على الإنترنت في الولايات المتحدة ومن المقرر إطلاقها في طبعتها المطبوعة في أكتوبر: "يجب أن أقاتل من أجل ما أؤمن به لأن هذه اتهامات كاذبة..أنا لا أدين لهم بأي شيء".

تؤكد وثيقة المدعي العام، التي اطلعت عليها رويترز ، أن شاكيرا أمضت أكثر من نصف كل عام في إسبانيا بين عامي 2012 و 2014 ، وفي مايو 2012 اشترت منزلًا عائليًا في برشلونة. في يوليو من العام الماضي ، قال قاض إسباني إنه رأى "أدلة كافية" على شاكيرا لمواجهة المحاكمة. رفض قاضٍ ثانٍ استئنافها ضد القرار في مايو.

وأضافت شاكيرا أنها دفعت بالفعل ما قال مكتب الضرائب الإسباني إنها مدينة به قبل رفع دعوى قضائية، واشارت إنها واثقة من أنها تصرفت بشكل صحيح وشفاف منذ البداية ، مشيرة إلى أن السلطات الإسبانية "لجأت إلى حملة صحفية بذيئة" للإضرار بسمعتها.

وقالت المغنية إن انفصالها الأخير عن بيكيه ومعركة حضانة طفليهما ومرض والدها و "القتال على جبهات مختلفة" يعني أنها كانت تواجه على الأرجح أحلك ايام في حياتي.