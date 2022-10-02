شكرا لقرائتكم خبر عن "تياترو".. مسلسل جديد يجمع لأول مرة بين الدراما والمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المخرج رؤوف عبد العزيز، لتصوير مسلسل جديد يحمل اسم "تياترو"، وهو عمل فني جديد من نوعه، حيث يجمع بين الدراما والمسرح معًا والذي سيعرض قريبًا على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

المسلسل يقدم مجموعة من المواهب الشابة، من طلبة وخريجي معهد الفنون المسرحية، وذلك بالتنسيق مع نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي استقر المخرج رؤوف عبد العزيز، على 22 من الممثلين والممثلات الشباب، ليسند إليهم بطولة مسلسل "تياترو"، وذلك بالاستعانة بعدد من النجوم الكبار ليظهروا كضيوف شرف خلال حلقات المسلسل قام بكتابة حلقات المسلسل ورشة سيناريو جميع عناصرها من الشباب أيضًا.

المسلسل من إنتاج شركة كوديكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك في إطار حرص المتحدة على الاستعانة بالشركات المصرية التي تقدم محتوى إنتاجي، ودرامي مميز ودعمًا لجيل صاعد من الممثلين الموهوبين.

يذكر أن المخرج رؤوف عبد العزيز، خاض تجربه الإخراج لأول مرة من خلال مسلسل الف ليلة وليلة، ثم قدم مجموعة من المسلسلات الناجحة منها طاقة نور، فوق السحب، قمر هادي، الطاووس، ومسلسل انحراف الذي عرض في رمضان الماضي.