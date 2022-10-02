شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى يكشف تفاصيل خطأ فادح ارتكبه وزوجته مع طفليهما التوأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي جورج كلوني، عن أنه وزوجته المحامية البريطانية اللبنانية الأصل أمل علم الدين، ارتكبا خطأ فادحاً في حق طفليهما التوأم، حيث قال أنه وأمل، علما طفليهما إيلا وألكساندر (5 أعوام)، اللغة الإيطالية، مضيفاً: "لقد ارتكبنا خطأ فادحاً".

وقال "إننا لا نتحدث الإيطالية، وبالتالى فقد عمدنا عبر هذا القرار إلى تسليح طفلينا بلغة كلانا لا يعرف حقاً ما يقولانه"، وذلك حسب ما نقله موقع Page Six، كما أوضح أن طفليهما يتحدثان الإيطالية والفرنسية، وتابع ضاحكاً: "أنا من ولاية كنتاكي، فالإنجليزية هي لغتي الثانية"، من جهتها وصفت أمل، ألكساندر بأنه "مخادع كبير وكل ذلك بفضل والده الشهير".



جورج كلوني وسبق أن تحدث جورج عن أطفاله مُشيرًا إلى أن أبنائه أذكياء للغاية ويمكنهم فعل ما يريدون، ولن يجبرهم على فعل أي شيء، وأضاف: "إنهم ما زالوا صغارًا حقًا لكن يمكنهم التحدث بثلاث لغات وأنا على العكس من ذلك فما زلت أتعلم اللغة الإنجليزية ". وكان قد افتتح الممثل جورج كلوني مدرسة Magnet للإنتاج السينمائي والتلفزيوني التى تهدف إلى تعليم الإخراج للأطفال في مدينة لوس انجلوس و شاركه في الافتتاح الممثل دون شيدل و الممثلة و الكاتبة الأمريكية ميندي كالينج،وخلال حفل الافتتاح قال جورج كلوني "عندما تفكر في الممثلين فأنت تظن انهم قد تركوا تعليمهم ليتجهوا لهذا المجال، مثلا عندما تنظرون لي انتم لن تنعتوني سوى بشخصيتي المعروفة باتمان ولن تفكروا في مؤهل تعليمي".

امل برفقة ابنائها

وتحدث كلوني مع برنامج ET وقال إنه ظن أن فكرة بناء مدرسة للإخراج هنا في لوس انجلوس ستكون في غاية الأهمية مضيفا " انا ومن معي متحمسون لما يمكن أن تقدمه هذه المدرسة نشعر أن هناك فرصة حقيقة هنا حتى يتخرج متعلمين من هنا يعملون في مجال السينما و يقومون بتطويره فنحن نفتقد شيء ما في هذه الصناعة" وعندما سئل عما إذا كان سيقوم بتدريس الطلاب قال أنه سيمر حتما على المدرسة ولكن لن يأتي لتعليم الطلاب الإخراج والتمثيل بل سيجلس بجانبهم عندما يقومون بتطبيق ما يدرسوه مثل التحرير واشياء من هذا القبيل.