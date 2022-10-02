شكرا لقرائتكم خبر عن من أجمل مكان فى الأرض.. عبير صبرى تؤدى العمرة عن أخيها الراحل وتدعو له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة عبير صبرى، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيها أمام الكعبة المكرمة وهى تؤدى العمرة عن أخيها الراحل أحمد صبرى، وعلقت عبير صبرى على الصورة، "من اجمل وأطيب مكان في الارض ..الحمد لله... عمرة لأخويا حبيبي ربنا يرحمه ويسعده بالجنة ويرحم كل الراحلين عنا".



حساب عبير صبرى

وتعيش عبير صبرى حالة نفسية سيئة منذ وفاة شقيقها الوحيد أحمد صبرى يوم 3 يوليو الماضى، حيث توفى بشكل مفاجئ وتم تشييع جثمانه من مسجد السيدة عائشة، وعبرت عبير عن حزنها على فقدان شقيقها برسالة حزينة على حسابها بموقع انستجرام قالت فيها: "كل يوم بيعدي الحزن والبكا والجرح بيزيد مش بيقل يا حبيبي حاسة كأن روحي عاملة حادثة ومخبوطة ومرمية على الأرض مش قادرة اتحرك وبنزف حزن ومعنديش رغبه في أي شيء".



عبير صبرى

وقدمت عبير صبرى مسلسل "يوتيرن" في شهر رمضان الماضى، من بطولة ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.