شكرا لقرائتكم خبر عن بطل "Monster: The Jeffrey Dahmer Story" يتحدث عن صعوبة تجسيد شخصية القاتل المتسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف الممثل الأمريكى إيفان بيترز، بأن أدائه دور القاتل المتسلسل جيفرى دامر، فى مسلسله الجديد على Netflix كان أحد أصعب الأشياء التي اضطر للقيام بها في حياته، ومسلسل Monster: The Jeffrey Dahmer Story عن قصة جيفري دامر، يؤرخ القتل المروع لـ 17 شابًا وصبيًا على يد قاتل ميلووكي بين عامي 1978 و1991.



ابطال العمل وفي مقابلة مع Netflix، قال الممثل البالغ من العمر 35 عامًا، إنه كان خائفا من تولي الدور بسبب ماضي "دامر" المروع، مضيفًا أنه اضطر للذهاب إلى أماكن مظلمة أثناء التصوير للوصول إلى عقلية القاتل. وتعيد Netflix سرد قصة Dahmer من منظور ضحاياه الذين كانوا في الغالب من أصحاب البشرة السمراء ويستكشف الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها شرطة ولاية ويسكونسن في التعامل مع تحقيق القاتل الجماعي سيئ السمعة، الذي احتل عناوين الصحف الوطنية بعدما كشف أنه كان لحم ضحاياه.

جيفري دامر وقال الممثل استعدادًا لتصويره لدور القاتل سيئ السمعة ، انه شاهد مقابلة ستون فيليبس مع القاتل الحقيقي ، بينما قرأ عددًا من السير الذاتية وتقرير الشرطة لعام 1992 عن اعتراف دامر، بالإضافة إلى ذلك ، استمع النجم إلى صوت القاتل وهو يتحدث إلى طبيب نفساني أو محقق يقابله ، حيث قال إيفان إنه كان متوترًا بشأن تولي الدور لأنه أشار إلى أهمية تقديم فيلم "حقيقي" لاحترام الضحايا " أحبائهم.

إيفان بيترز،

وأوضح: "لقد كان أمرًا مدهشًا للغاية لدرجة أن كل شيء حدث بالفعل لدرجة أنه من المهم أن نحترم الضحايا ، وعائلات الضحايا ، وأن نحاول سرد القصة بأصدق ما نستطيع"، وحول مدى صعوبة الدور ، تابع قائلا "بصراحة ، كنت خائفًا جدًا من كل الأشياء التي قام بها والغوص في ذلك ، وكانت محاولة الالتزام بذلك من أصعب الأشياء التي مررت بها على الإطلاق. في حياتي لأنني أردت أن تكون حقيقة للغاية...ولكن من أجل القيام بذلك ، كان علي الذهاب إلى أماكن مظلمة حقًا والبقاء هناك لفترة طويلة من الزمن"، ونسب إيفان إلى الفضل في أن طاقم العمل الذي كان معه كان على استعداد لإبقائه مستقرًا بينما كان يتعمق في الموضوع المظلم للمسلسل.