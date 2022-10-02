شكرا لقرائتكم خبر عن يا محمد.. أنشودة جديدة بمناسبة المولد النبوي الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب أحمد فوزى، "يا محمد" أنشودة جديدة بمناسبة المولد النبوي الشريف، على موقع الفيديوهات اليوتيوب، والأنشودة من كلمات أسامة جميل وتوزيع أحمد أمين وألحان الجمل الكردى.

ومن كلمات الأنشودة

يا محمد يا حبيب الله يا محمد يا رسول الله

يا محمد يا نبى الله يا محمد يا صفى الله

صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم

يا رسول الله يا خير الأنام صلى عليك الله وأتم السلام

يا حبيب الله يا رحمة مهداه

يا نبى الله يا خير خلق الله

صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم

يا رسولى .. يا أنيسى .. يا حبيبى .. يا نبى الله

يا خليلى .. يا بشيرى .. يا شفيعى .. يا إبن عبد الله

يا محمد يا حبيب الله يا محمد يا رسول الله

سيد الخلق وختام المرسلين .. وشفيعى

أفضل الخلق وإمام العالمين .. وحبيبى

يا خليل الله يا نبى الله

يا شفيع الله يا حبيب الله

يا رحمة مهداه يا خير خلق الله

عليك سلام الله يا إبن عبد الله

يا رسولى .. يا أنيسى .. يا حبيبى .. يا نبى الله

يا خليلى .. يا بشيرى .. ياشفيعى .. يا إبن عبد الله