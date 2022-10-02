رمضان 2023 .. محمد رمضان يبدأ تصوير مسلسل "العمدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

بدأ النجم محمد رمضان، تصوير أولى مشاهد مسلسله الدرامي الجديد "العمدة" الذي يخوض من خلاله المنافسة في دراما رمضان 2023.

ونشر رمضان، صورة من كواليس التصوير، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بسم الله بدأنا أول أيام تصوير مسلسل العمدة إنتاج السعدي وجوهر تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي، رمضان يجمعنا .. ثقه في الله نجاح".

وكان رمضان، كتب تدوينة في وقت سابق عبر حسابه على "إنستجرام": "تم بحمد الله، كتابة الثلاثون حلقة من مسلسل العمدة، ثقة في الله نجاح من اللي قلبك يحبه".

وقال في تصريحات سابقة عن العمل عبر قناة "سكاي نيوز": "كما عوّدنا الجمهور أنا وسامي، سيليق هذا المسلسل بكل الطبقات والفئات الاجتماعية والعمرية، وبالتأكيد لن يشبه العمل قصة المسلسلات التي قدمناها سابقا".

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، كليب "دوشة" كلمات وألحان فريق "الباور العالي"، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي "MR1" عبد الغني شوشة، ومن إخراج محمد سمير.