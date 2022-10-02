القصة الحقيقية لسجن سعيد صالح.. هل خذله عادل إمام؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال حسين عبدالقادر صحفي متخصص في الجرائم والحوادث، ضمن حلقة من حلقات "البرنامج بتاعنا" على موقع الخليج 365، إنه أجرى حوار مع الفنان سعيد صالح داخل "السجن"، بعدما تم إلقاء القبض عليه بسبب اتهامه بتعاطي "الحشيش".

وأضاف عبدالقادر: "قدمت طلب لمصلحة السجون لعمل مقابلة مع الفنان سعيد صالح، وبعد يومين أبلغني رئيس المصلحة بالموافقة، وفوجئت أن هناك 82 صحفي تقدموا لعمل مقابلة مع الفنان سعيد صالح خلال الشهور الماضية، لكن كنت أنا الوحيد الذي حصلت على موافقة"

وتابع: "التعليمات بتاعت السجون إن لما يكون فيه حوار مع أي مسجون لازم يكون رئيس المباحث قاعد أثناء الحوار، لكن طبيعة سعيد صالح بيحب الحرية والانطلاق وبخفة دمه معجبوش إنه يبقى مقيد، فقال لرئيس المباحث أنا مبحبش أقعد في القعدات المقفولة دي، أنا هاخد حسين وأتمشى في السجن، ورئيس المباحث فهم ووافق، هما كانوا بيحبوا يراضوه لأنه كان مؤدب ومحترم وملتزم بالتعليمات وعارفين إنه راجل مهذب".

واستكمل: "أنا فاكر أول سؤال وجهته ليه، قلتله إنت ندمان عشان في السجن، فقالي أندم ليه، شغلتي إني اعبر عن الناس وبحس بقيمتي وإني حققت نجاحي لما ألاقي الناس تجاوبت معايا".

وكشف أنه أحس بحزن الفنان الكبير رغم اقتراب موعد خروجه من السجن، فقال له: "لأني حبيت المكان ده، حبيته عشان كل شيء على طبيعته، مفيش كدب ولا تضليل ولا تزييف، كل واحد هنا بطبيعته الحرامي حرامي ، القاتل قاتل، تاجر المخدرات هو تاجر المخدرات".

وأوضح "عبدالقادر" أنه وجه سؤالا للفنان سعيد صالح، قال فيه: "اشمعنى إنت دخلت السجن ومش أول مرة"، ليرد سعيد: "عاوز تعرف روح اتفرج على مسرحية كعبلون".

وتابع: "أخبرت سعيد صالح أن البعض يقول إنه محبط وحزين في السجن وأن زملائه قاطعوه وذكروا وقتها اسم الفنان الكبير عادل إمام، فغضب سعيد بشدة وانفعل وقال إن هذا الكلام كذب وافتراء".

وأضاف: "قالي منين الكلام ده، الناس كلها بتحبني وبتزورني وبالذات عادل إمام صديق عمري اللي بيهيص أول ما يشوفني وبيبقى عايز يجيبلي حتة من السما".

وأشار إلى أن الفنان الكبير قال له إنه أصبح قريبا من الله، حتى أنه يرى والدته في "المنام" وهي مبتسمة وهذه كلها علامات شعور بالراحة والأمان، لدرجة أنه شعر بأن السجن نعمة وليس نقمة.

وأردف: "سعيد صالح كان عارف كل المساجين بالإسم وعارف مشاكلهم وبينده باسمهم وبيحل مشاكل السجناء مع إدارة السجن ومشاكلهم مع بعض، وبيشارك في مباريات الكورة وفي الماتشات وكان بيبقى الحكم".

وتابع: "عدينا على مطبخ السجن، وكان عارف كل حاجة، وكان له دور مهم في تجهيز الوجبات وتقطيع اللحمة وفيه حاجات وهدايا كانت بتتوزع ع السجناء هو المشرف عليها، فسألته منين بتجيب الحاجات دي كلها قالى خمسة وخميسة، دي مش بتاعتي دي بتاعت ربنا، فيه ناس ربنا بيقدرها وعايزين يجاملوني وفيه ناس فقرا وغلابة في السجن فقلتلهم لو عايزين تجاملوني ابعتولهم"

واختتم عبدالقادر حديثه قائلا: "سعيد صالح قالي أنا خايف إن الفترة الجاية تجيلي حاجة أنسى ومفتكرش أي حد، وفعلا اللي تنبأ بيه لنهاية حياته حصل بالفعل، جاله الزهايمر وبدأ ميبقاش فاكر أي حد من اللى حواليه، ومات سعيد صالح ورغم ذلك مازالت سيرته عايشة معانا".