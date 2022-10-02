فن ومشاهير

عبير صبري تؤدي مناسك العمرة عن شقيقها الراحل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها من أمام الكعبة المشرفة أثناء تأديتها مناسك العمرة عن شقيقها الراحل.

وعلقت عبير: "من أجمل وأطيب مكان في الأرض، عمرة لأخويا حبيبي ربنا يرحمه ويسعده بالجنة، ويرحم كل الراحلين عنا".

ورحل أحمد صبري شقيق الفنانة عبير صبري عن عالمنا في يوليو الماضي، وشيع جثمانه من مسجد السيدة عائشة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عبير صبري فيلم "حدث في 2 طلعت حرب" وشارك في بطولة العمل: أحمد وفيق، سمير صبري، أحمد مجدي، ياسمين الخطيب، سهر الصايغ، محمود قابيل، ومن إخراج مجدي أحمد علي.

محمد يوسف

محمد يوسف

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