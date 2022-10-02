جمال عبدالحميد لمصراوي: كتبت "ريا وسكينة" وصلاح عيسى كان رافض كتابة مصطفى محرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ضجة كبيرة أثيرت خلال الساعات الماضية بعد تصريح المخرج جمال عبدالحميد، أنه كتب سيناريو وحوار مسلسل "ريا وسكينة"، وهو ما اعترض عليه نجل الكاتب مصطفى محرم مؤكدا أن والده من قام بكتابة سيناريو وحوار المسلسل.

وأوضح المخرج جمال عبدالحميد في تصريح خاص لمصراوي، أن ما قاله نجل الكاتب مصطفى محرم غير صحيح، متابعا: "أنا كنت رافض العمل نتيجة النص المكتوب وأنا كاتب العمل بالكامل بناء على كتاب المؤلف العظيم صلاح عيسى، وكنت رافض كتابة مصطفى محرم".

وتابع: "المسلسل كان إعتراض من الجميع والإنتاج طلب مني الكتابة وطلع مصطفى محرم في برنامج في التليفزيون وقال أني رفضت اللي كاتبه ومشيت العقد ويرفع علي قضية".

واستكمل: "لما نجح المسلسل طلع تاني في التليفزيون يشكر فيا كمخرج العمل وجميع الممثلين الموجودين اسألوا مين اللي كاتب العمل وخاصة بعد مقابلتي لصلاح عيسي اللي كان رافض أيضا المكتوب".

وأضاف: "حوار المسلسل بالكامل واخده من الباب الأخير في كتاب صلاح عيسي اللي كان تحقيقات الداخلية".

وأردف: "من الأشياء الهامة في حياتي صداقتي بالكاتب أسامة أنور عكاشة رحمه الله، تعلمت منه كيفية الكتابة، وقمت بالكتابة مع مؤلفين آخرين عدة أعمال ولم أكتب اسمي حفاظا عليهم".

واختتم المخرج الكبير حديثه قائلا: "مصطفى محرم كان واخد فلوسه من الإنتاج، علشان كده حافظت على اسمه، وبناء على كلام ابنه الآن كان لازم ألغي اسمه".

وكان نجل السيناريست مصطفى محرم قد كتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الأستاذ المخرج جمال عبدالحميد هو حضرتك عشان تعمل تريند تطلع تقول إنك اللي كتبت مسلسل ريا وسكينة، وهو حضرتك تعرف أصلا تكتب مسلسل بمستوى ريا وسكينة ولا تعرف تكتب بحرفية سيناريست كبير زي مصطفي محرم".

وتابع: "مين كان هيسمحلك؟ هل المنتج الكبير جمال العدل كان هيسمحلك؟ ولا والدس كان هيسمح إن حد يكتبله؟ ولما حضرتك شاطر أوي في الكتابة كده ليه ماشفناش أي عمل ناجح من تأليف حضرتك؟"