بعد نفخ خصرها “دنيا بطمة” تتحول لنُسخة ثانية عن مروة راتب وتتعرض لإنتقادات حادة من جمهورها.. شاهد شكلها الآن!

كتب امير فتحي في الأحد 2 أكتوبر 2022 05:53 مساءً - أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة، حالة جدل واسعة خلال الأيام الماضية وذلك بسبب إطلالتها الأخيرة والتغيرات التي طرأت على جسدها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها دنيا بطمة بخصر غريب، ويتهمها الجمهور بتقليد الفاشنيستا والفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب.

دنيا بطمة، نشرت صور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها مرتدية فستان يأخذ شكل الجسم من منطقة الخصر، لتبدو بخصر غريب شبهه الجمهور بخصر مروة راتب.

ما زاد من دهشة الجمهور هو أن جسم دنيا بطمة في الطبيعي وفي إطلالاتها التي تشارك بها جمهورها لا يبدو كذلك، ليرجع البعض الأمر إلى اختيارها لتصميم لا يتناسب مع طبيعة جسمها، فيما اعتبر آخرون أنها تعمدت إثـــارة الجدل بخصر غريب تقليداً لخصر مروة راتب الغريب.

وفي هذه الإطلالة اعتمدت دنيا بطمة على جيب مشجر يتخذ شكل الجسم، وبلوزة بيضاء، ومنحت الألوان الفاتحة دنيا بطمة جسم أكثر امتلاءً وخصر منتفخ للغاية، ووقتها تعرضت الفنانة المغربية لكثير من الانتقادات والهجــوم بسبب ما أسماه متابعون هوس عمليات التجميل التي بدلت ملامحها وشكل جسمها.

دنيا بطمة بملامح متغيرة

دنيا بطمة، لفتت الأنظار إليها بملامحها المتغيرة، واعتبر البعض أن هذا التغير يرجع لاستخدام الفنانة المغربية للفلاتر والمكياج الكثيف، رأى آخرون أن هذا التغير في الملامح بسبب كثرة عمليات التجميل التي حولتها إلى شخص آخر.

وظهرت دنيا بطمة بخدود أكثر امتلاءً، نظرا لحرصها الدائم على استخدام حقن الفيلر في الشفاه والخدود، فضلاً عن حقن البوتكس التي ساعدتها على رفع الحاجبين وإخفاء خطوط الوجه وعلامات تقدم العمر، وتعديل الأسنان وتفتيح لون جسدها بالإضافة إلى زيادة وزنها بعدما كانت تعاني من نحافة شديدة.

دنيا بطمة تنفي خضوعها لعمليات تجميل

وردت دنيا بطمة على سؤال خلال إحدى اللقاءات حول خضوعها لعمليات التجميل فأوضحت بأنها خضعت فقط لحقن الفيلر لكنها أزالته في الفترة الماضية، وهذا ما تسبب لها بتغير ملامحها، كذلك لفتت الى تغيير أسلوبها في المكياج وتركيزها على الغلوس والماسكارا فقط في الصيف، كما اعتمدت على العناية بالبشرة خلال موسم الصيف.

كما ذكرت دنيا بطمة أن التغيير الذي لاحظه الجمهور على ملامحها بعد ولادتها لطفلتها الثانية سببه زيادة وزنها ودواء الكورتيزون الذي أثر على شكلها وجعلها ملامحها تبدو منتفخة.

انفصال دنيا بطمة ومحمد الترك

يُذكر أن خلال الأيام القليلة الماضية تصدر خبر انفصال دنيا بطمة ومحمد الترك حديث منصات التواصل الاجتماعي وسط تساؤلات عن سبب الانفصال خاصة في ظل صمت الفنانة المغربية نهائيا ومحاولات المنتج البحريني المستمر للعودة إلى زوجته وابنته.

ورغم محاولات محمد الترك إلا أن دنيا بطمة ترفض الرجوع إليه ليفاجأ الجمهور خلال الساعات الماضية بمنع دخول المنتج البحريني لحفل لدنيا بطمة، حيث منعه الحرس الشخصي من الدخول بعدأن حاول العودة إليها والاعتذار ممسكا بباقة من الورود، لتزداد تساؤلات الجمهور حول سبب رفض دنيا بطمة القاطع لمحاولات محمد الترك وعن أسباب انفصالهما.

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