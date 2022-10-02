شبيهة إلهام شاهين “المحجبة” تُثير الجدل على السوشيال ميديا.. لن تصدّق الشبه بينهما! – شاهد

كتب امير فتحي في الأحد 2 أكتوبر 2022 05:53 مساءً - أثيرت حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لسيدة مصرية محجبة تشبه الفنانة إلهام شاهين، إلى حد كبير، وهذا ما أكدت عليه تعليقات الروّاد.

وظهرت السيدة في مقطع الفيديو، تقول انها تلقت تعليقًا من إحدى المتابعات لها تخبرها بأنها شبيهة للفنانة إلهام شاهين، وقالت انها تلقت هذه التعليقات من أشخاص كثيرون.

شبيهة إلهام شاهين، هي طبيبة أطفال مصرية وتدعى هبة وشاحي، وتتفاعل بفيديوهات تثقيفية حول تربية الأطفال، وتنشر هذه الفيديوهات عبر تطبيق تيك توك.

ولاحظ الكثيرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الشبه الكبير بين إلهام شاهين والطبيبة هبة وشاحي، وتفاعلوا معها بشكل واسع في التعليقات.

حيث أكدت تعليقات الجمهور ومتابعي الطبيبة المصرية أنها بالفعل تُشبه الفنانة إلهام شاهين إلى حدٍ كبير، ومن أبرز التعليقات التي جاءت من أحد المتابعين: “يخلق من الشبه أربعين، أختها ولا إيه، سبحان الله”.

إلهام شاهين تثير الجدل حول التبرع بأعضائها

وعلى صعيد آخر، كشفت النجمة إلهام شاهين، عن تبرعها بأعضاء جسدها السليمة بعد وفاتها، وطالبت من الجميع بنشر هذه الثقافة لتخفيف الألم على الآخرين.

ونشرت إلهام شاهين فيديو، عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: “أعلن تبرعي بكل أعضاء جسدي السليمة بعد وفاتي لمن يحتاج لها، لأي إنسان محتاج قلب، كلى، كبد، قرنية أو رئة ممكن لما تتبرع تفيد ناس كتير مش شخص واحد، لأن الجسد هيفنى وينتهي وياكله الدود ويبقى في التراب لكن بالتبرع بنعمل خير وبنبقى أكتر إنسانية وبنخفف الألم على الآخرين”.

وتابعت: “أكيد مفيش حد بيطول عمر حد، والعمر له وقته ومكتوب، لكن على الأقل بنخفف عن غيرنا الألم وبنحميهم من الحياة التعيسة والأدوية الكتير، وأتمنى ننشر هذه الثقافة والوعي الإنساني المهم.

وأكملت حديثها: سألت شيوخ كتير مستنيرين وقالوا لي حلال جدًا، وإنهم معلنين ومتبرعين بأعضاء جسدهم السليمة بعد وفاتهم ويا ريت كل إنسان مستنير وبيحب الإنسانية والخير يعمل كده، ويا ريت الدولة تعمل خانة في الرقم القومي يكون مكتوب فيها أنا متبرع موافق، علشان لما يموت حتى لو أهله ما عملوش ده الدولة تستفيد وتاخد الجثمان، ولازم يكون عندنا بنك لزراعة الأعضاء لمن يريد، يا رب نقدر كلنا نعمل خير وننشر الحب والمعاني الإنسانية الجميلة.

إلهام شاهين في موسم رمضان 2023

وعلى الصعيد الفني، قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها من المقرر أن تشارك في موسم رمضان 2023، موضحة أنها تشارك في مسلسل من تأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى.

ورفضت خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الحدث اليوم»، الإفصاح عن تفاصيل المسلسل، قائلة: «محبش أحرق الموضوع خليه مفاجأة، لكن لما إلهام شاهين تشتغل مع إبراهيم عيسى، فإحنا نعدكم بتقديم موضوع مختلف وجديد وبه رسالة مهمة».

وعن الجوائز الممنوحة ضمن مهرجان القاهرة للدراما، أكدت أن كل الجوائز ذهبت لمستحقيها، نافية وجود مهرجان يستطيع تقديم جوائز لكل الفنانين.

وعن الأشخاص الذين تتمنى حصولهم على جائزة من المهرجان، إضافة إلى المكرمين، أشارت إلى أن المؤلف محمد هشام عبية، كاتب «مسلسل بطلوع الروح»، يستحق الحصول على جائزة بالمهرجان؛ لأنها معجبة بكتابته.

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