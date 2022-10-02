بالتعاون مع نقابة الممثلين وبمشاركة 22 ممثلا شابا.. "تياترو" مسلسل يجمع بين الدراما والمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد المخرج رؤوف عبدالعزيز، لتصوير مسلسل جديد يحمل اسم "تياترو"، وهو عمل فني جديد، يجمع بين الدراما والمسرح معًا والذي سيعرض قريبًا على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

المسلسل، يقدم مجموعة من المواهب الشابة، من طلبة وخريجي معهد الفنون المسرحية، وذلك بالتنسيق مع نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي.

استقر المخرج رؤوف عبدالعزيز، على 22 من الممثلين والممثلات الشباب، ليسند إليهم بطولة مسلسل "تياترو"، وذلك بالاستعانة بعدد من النجوم الكبار ليظهروا كضيوف شرف خلال حلقات المسلسل.

قام بكتابة حلقات المسلسل ورشة سيناريو جميع عناصرها من الشباب أيضًا.

المسلسل من إنتاج شركة كوديكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك في إطار حرص المتحدة على الاستعانة بالشركات المصرية التي تقدم محتوى إنتاجي، ودرامي مميز ودعمًا لجيل صاعد من الممثلين الموهوبين.

يذكر أن المخرج رؤوف عبدالعزيز، خاض تجربة الإخراج لأول مرة من خلال مسلسل ألف ليلة وليلة، ثم قدم مجموعة من المسلسلات الناجحة منها طاقة نور، فوق السحاب، قمر هادي، الطاووس، ومسلسل انحراف الذي عرض في رمضان الماضي.