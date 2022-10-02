مدير مهرجان الأردن الدولي للأفلام : "نتطلع لمزيد من التطوير وإضافة مسابقات جديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يختتم مهرجان الأردن الدولي للأفلام فاعليات الدورة العاشرة اليوم، وذلك في تمام السابعة مساء، وتعلن لجنة التحكيم التي يرأسها المخرج خيري بشارة وتضم في عضويتها د. علي الربيعات و د. عامر غرايبة، نتائج المسابقة الرسمية للمهرجان، وتسليم جائزة "بترا" للفائزين

وقال المخرج عبدالكريم الجراح مدير المهرجان في تصريحات صحفية، إن المهرجان هذا العام شهد مشاركة أفلام من ١٨ دولة، بواقع ١٥ فيلم داخل المسابقة الرسمية و١٢ خارج المسابقة، مضيفا أن عدد الأفلام التي وصلت إلى المهرجان تزيد عن ٢٠٠٠ فيلم، وتم الاختيار من بينها بعد مشاهدتها جميعا.

وأشار الجراح أن هناك مقترح بتعديل شكل المهرجان في السنوات المقبلة، وقال: "نفكر في أن يكون للمهرجان أكثر من مسار مثل أن يتضمن مسابقات متعددة منها الفيلم الوثائقي والرسوم المتحركة والفيلم الروائي الطويل وأفلام الموبايل التي أصبحت متاحة للجميع".

وأضاف أن مهرجان الأردن الدولي للأفلام تقيمه وزارة الثقافة الأردنية، وهو مهرجان وطن مفتوح على الشراكات المتعددة مع المؤسسات والأفراد، مؤكدا أن المهرجان يهدف إلى الإسهام في تطوير صناعة الفيلم، وإتاحة الفرص للمخرجين الشباب، وخلق حركة سينمائية أردنية لها حضور حقيقي وفاعل في المجتمع العربي، مع نشر الوعي السينمائي وتطوير القدرات الفنية والتقنية لدى صناع الأفلام الشباب.

وأوضح أن اختيار المخرج خيري بشارة لرئاسة لجنة التحكيم إضافة كبيرة للمهرجان، لما يملكه من خبرات كبيرة في مجال صناعة السينما، مؤكدا أن لجنة التحكيم بالكامل تضم نخبة من المتميزين في المجال الفني.