نبيل الحلفاوي يعلق على تصريحات ياسمين عز الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قام الفنان الكبير نبيل الحلفاوي بالتعليق على تصريحات المذيعة ياسمين عز الأخيرة، والتي أعلنت خلالها استيائها من قيام الزوجات بالغضب من دخول أزواجهن بالأحذية على السجادة في المنزل.

وأعاد الحلفاوي نشر تصريح ياسمين "بتزعقي لجوزك ليه عشان بيدوس على سجادة الصالون بجزمته.. ما هو جايبها بفلوسه"، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات الشهير "توتير": "عشان بتحافظ على فلوسه".

وكتبت متابعة لحسابه تعليقا على منشوره "لا يا فندم مش عشان هو جايبها بفلوسه وهي بتحافظ على فلوسه بس، عشان هي اللي كل يوم تكنسها وتنضفها ولما يدوس عليها برجله اللي شايلة طينة من الشارع هي اللي هتغسلها بإيدها وتتعب في تنضيفها وشيلها وهي مليانة ماية وتحطها تنشف وتقلبها عشان الناحية اللي مشافتش شمس تتشمس وتطهر .. خدت بال سيادتك"، ليرد الحلفاوي "مفهوم طبعا.. لكن انا ركزت في الرد على نقطة الفلوس اللي هي اتكلمت عليها".

جدير بالذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي شارك في رمضان 2021 بمسلسل "القاهرة كابول"، مع مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب.