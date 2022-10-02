نداء شرارة تُقبل شيرين عبدالوهاب.. والأخيرة: بنتي حبيبتي واكتشافي يا ناس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت المطربة الأردنية نداء شرارة، فيديو يجمعها بالنجمة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، من أحدث لقاء لهما.

وكتبت نداء تعليقا على الفيديو "بحبك"، وظهرت وهي تقول لشيرين "وحشتيني اد الدنيا"، وطبعت قبلة على خدها، لترد شيرين "انتي بنتي حبيبتي اكتشافي يا ناس".

جدير بالذكر أن اللقاء الأول بين شيرين عبدالوهاب ونداء شرارة كان من خلال برنامج اكتشاف المواهب الشهير the voice، في موسمه الثالث، وفازت نداء بلقب البرنامج، بعد منافسة كبيرة، قدمت خلالها مجموعة كبيرة من الأغاني، ونالت إعجاب لجنة التحكيم والجمهور الذي صوت لها، وذلك قبل 7 أعوام تقريبا.