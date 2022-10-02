بعدما أصبحت "تريند".. روجينا عن فيديو "اقعدي": "كنت خايفة تضربني بالقلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة روجينا إنها تفاجئت بانتشار مقطع فيديو من برنامج كانت قد ظهرت فيه قبل سنوات، وأنها أصبحت تريند.

وتابعت في لقاء لها مع برنامج ET بالعربي: "اتفاجئت جدا جدا انت عارف الصيف، أنا فاصلة خالص بجهز في الورق والمسلسل، فجأة لقيت كل أصحابي بيقولولي (استني انتي واقعدي)، وأنا مش فاهمة إيه اقعدي دي، قالولي دا انتي تريند".

وأضافت روجينا: "والفانز بعتولي الفيديو، استغربت برنامج مش عارفة بقاله اد ايه، بس الفانز قالوا من 13 سنة"، وعما كانت تشعر به وقت تصوير الحلقة وحوارها مع الفتاة، قالت "كنت خايفة جدا وكان عندي إحساس انها هتضربني بالقلم، كنت بقولها تقعد دفاع عن النفس مش شر لأ عشان خايفة".

جدير بالذكر أن روجينا شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "انحراف" إخراج رؤوف عبدالعزيز وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: عبدالعزيز مخيون، سميحة أيوب، لوسي، رانيا محمود ياسين.