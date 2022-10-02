إيرادات السبت.. "أشباح أوروبا" يعود للصدارة و"تسليم أهالي" الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 6 أفلام، هي: "أشباح أوروبا"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، "خطة مازنجر"، وحققت أمس السبت 1 أكتوبر إيرادات وصلت 494 ألفًا و862 جنيها، جاءت مقسمة على النحو التالي..

احتل المركز الأول فيلم "أشباح أوروبا" بطولة الفنانة هيفاء وهبي والفنان أحمد الفيشاوي، محققا 117 ألفًا و598 جنيها.

وفاز بالمركز الثاني فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 114 ألفا و237 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

وجاء في المركز الثالث فيلم "كيرة والجن" محققا 109 آلاف و781 جنيها، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب فيلم "عمهم"، إذ حقق 86 ألفا و203 جنيهات، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 64 ألفًا و115 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.

وفي المركز السادس فيلم "خطة مازنجر" بعد تحقيقه 2928 جنيها، بطولة ياسمين رئيس، حمدي الميرغني، تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله.