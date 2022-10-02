شكرا لقرائتكم خبر عن إنزاجي يكشف آخر إستعدادات الفريق قبل مواجهة برشلونة بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي إنتر ميلان، عن مباراة الفربق القادمة أمام برشلونة الأسباني فى دوري الأبطال، كما أشار إلى صعوبة مواجهة الفريق الكتالوني فى الفترة الحالية، نظرًا لأن الفريق يحافظ على ثبات مستواه منذ بداية الموسم الحالي.

وأضاف أن الفريق استعد بشكل جيد للمواجهة المقبلة أمام برشلونة، كما أكد أنه يثق بقدرات لاعبيه جيدًا، خاصة أن الجميع داخل الفريق يسعي لإسعاد الجماهير، بعد الخسارة أمس أمام نادي روما فى الدوري الإيطالي، الشئ الذي أبعد الفريق قليلًا عن المنافسة.



رسائل تحذيرية قوية من إنزاجي للاعبيه

ووجه المدرب الإيطالي إنزاجي بعض الرسائل القوية التحذيرية إلى لاعبيه قبل مباراة برشلونة، لا سيما أن مسئولي الفريق الإيطالي لن يتقبلوا فكرة الخسارة مباراتين متتاليتين، إضافة إلى أن الخسارة تضع قدم برشلونة رفقة البايرن فى الدور القادم، مما قد يطيح بالإنتر خارج البطولة نهائيًا.

وواصل أنه من الضروري فرض رقابة لصيقة على المهاجم البولندي روبرت ليفاندوسكي، فى ظل تألق اللاعب الكبير مع الفريق الكتالوني فى الآونة الأخيرة، حيث نجح اللاعب فى إحراز 12 هدف للفريق الكتالوني هذا الموسم خلال 10 مباريات خاضها مع الفريق فى مختلف البطولات.



موعد مباراة الإنتر وبرشلونة القادمة

ومن المقرر أن تقام مباراة بإنتر ميلان وبرشلونة يوم الثلاثاء القادم،ضمن منافسات الجولةالثالثة،من منافسات دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.